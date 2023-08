Număr 7 ATP, Stefanos Tsitsipas a fost eliminat de al 128-lea jucător în clasamentul ATP, Dominic Stricker, în turul secund al Openului American.

Grecul a cedat în cinci seturi în fața elvețianului, scor 7-5, 6-7 (2), 6-7 (5), 7-6 (6), 6-3, la capătul a patru ore și patru minute de joc. Tsitsipas a condus inclusiv cu 2-1 la seturi și 5-3 în setul 4, avantaj anulat, în cele din urmă, de Stricker.

Stefanos Tsitsipas, învins pentru al șaselea an la rând în primele trei tururi ale Openului American

