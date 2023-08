Surpriza serii! Patricia Țig s-a calificat în turul 2 la US Open. A fost prima victorie într-un Grand Slam după 3 ani

Patricia Țig (29 de ani, 700 WTA) s-a înscris în clubul mămicilor care participă cu succes la ediția 2023 a Openului American.

După ce Azarenka, Svitolina sau Wozniacki au reușit să treacă de runda inaugurală, românca le-a urmat exemplul, trecând de canadianca Rebecca Marino, scor 7-6 (6), 7-6 (1), după 2 ore și 17 minute de joc. A fost un meci de luptă, încheiat de Țig cu lacrimi în ochi, jucătoarea din țara noastră nemaireușind victorie într-un turneu de Grand Slam de la US Open 2020 încoace.

$123,000 este valoarea premiului financiar pe care Patricia Țig și l-a asigurat, calificându-se în runda a doua competițională, în care o va înfrunta pe a treia jucătoare a lumii, Jessica Pegula.

253 de locuri urcă Patricia Țig în clasamentul WTA actualizat în timp real, până pe poziția 447.

What a match! Pati keeps level with Marino all the way through the 1st set, taking it in a tie break. Then in the 2nd set she gets down 5-3 before raising her level to take the lead at 6-5 before finishing the win in another tie break. Patricia Tig defeated Rebecca Marino 7-6,… pic.twitter.com/J8kuHgwIxP