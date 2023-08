Ultimul turneu de mare șlem al anului suscită interes enorm în „orașul care nu doarme niciodată.”

În ziua a treia de concurs, nu mai puțin de 73,007 fani ai tenisului au intrat pe porțile complexului de la Flushing Meadows, corectând vechiul record, stabilit luni, în prima zi de turneu, care număra 72,957 de spectatori, informează Christopher Clarey.

Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas, Iga Swiatek, Sorana Cîrstea, Frances Tiafoe, Petra Kvitova și Caroline Wozniacki sunt doar câțiva dintre jucătorii care au putut fi urmăriți la lucru, în a treia zi competițională a Openului American.

În această zi istorică, din punct de vedere statistic, fanii au putut vedea pe viu inclusiv lovitura semnată de Adrian Mannarino, care se înscrie cu ușurință printre cele mai spectaculoase lovituri din acest sezon tenisistic.

WHAT DID ADRIAN MANNARINO JUST DO!? pic.twitter.com/dhOaF8Iew9