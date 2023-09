"Eram însoțiți de soldați, Sorana bătea toți băieții!" George Cosac reacționează după forcingul Soranei Cîrstea și povestește un episod fabulos

Sorana Cîrstea s-a calificat în sferturile de finală de la US Open, egalându-și cea mai bună performanță la un turneu de Grand Slam. În 2009, Sori ajungea până în sferturi, pe suprafața roșiatică de la Roland Garros, dar Samantha Stosur îi bara drumul spre semifinale.

La US Open 2023, Sorana a jucat cu inteligență și știință, a dat dovadă de o energie nebănuită și a avut replică pentru orice stil de joc al adversarelor.

Cosac, discurs amplu despre Sorana Cîrstea

George Cosac, președintele FRT, a vorbit despre succesul Soranei și a povestit un episod unic, de când jucătoarea avea 10 ani. Totodată, fostul jucător de Cupa Davis a evidențiat un punct din relația Sorana - antrenori.

“Niciodată nu este prea târziu în cazul Soranei. Dacă ea a ajuns la maturitate la vârsta asta, care îi permite și care a adus-o să facă performanțe de excepție, sigur, toată lumea o urmărește, o aplaudă, o încurajează. Și cred că este bine pentru tot sportul românesc. Vedem cât de vizibil e tenisul, un turneu de Grand Slam, câtă lume e prin tribune și în câte țări se transmite. Ea nu poate să facă decât bine sportului românesc prin performanțele pe care le obține.

Sorana, într-o zi bună pe ciment, poate bate pe oricine. Lovește extrem de puternic. Dacă se focusează și nu-și pune presiune suplimentară, dacă va fi liniștită, eu zic că are șanse foarte bune.

Am fost prima dată cu Sorana când avea 10 ani la o competiție în Israel, era un conflict zdravăn acolo, eram însoțiți permanent de soldați, era o atmosferă încărcată. Dar la acea vârstă, Sorana bătea toți băieții de vârsta ei. Era o promisiune certă, dacă putem spune așa. Când am devenit președintele federației în 2013, am fost cu echipa de Cupa Federației la Budapesta, eram într-o grupă inferioară, jucam nenumărate meciuri ca să ne calificăm.

Sorana era 21 WTA în clasament, Simona undeva la 50 WTA, era în creștere, și chiar atunci am avut o discuție cu tatăl ei și i-am făcut o propunere să ia un antrenor cu personalitate, care să o pună pe un făgaș și mai bun, pentru că Sorana era o jucătoare cu personalitate, nu mișcau antrenorii în fața ei, din păcate.

Cred că dacă avea un antrenor așa cum le mai zic eu din când în când, un dresor pe măsura valorii ei, cu siguranță ar fi fost mult mai sus. Au fost fel de fel de antrenori care i-au permis lucruri. Sigur, jucătorul de tenis e cel care își alege echipa, cel care își plătește antrenorul și poate uneori își permite un pic mai mult decât este cazul”, a declarat George Cosac, potrivit Sport Total FM.

Avantaj Muchova: scorul întâlnirilor directe dintre Sorana Cîrstea și adversara din sferturile US Open

Sorana Cîrstea și Karolina Muchova se vor întâlni pentru a cincea oară în circuitul profesionist.

Sorana Cîrstea (33 de ani, 30 WTA) și Karolina Muchova (27 de ani, 10 WTA) s-au calificat în premieră în faza sferturilor de finală ale Openului American.

Scorul întâlnirilor directe dintre Cîrstea și Muchova este favorabil cehoaicei, scor 3-1 la meciuri. Cele două au jucat de trei ori împotriva celeilalte în acest sezon; toate cele patru meciuri au avut loc pe hard, iar cele trei din acest an s-au încheiat în minimum de seturi.

Rezultatele directe dintre Sorana Cîrstea și Karolina Muchova

Montreal, 2023: 7-5, 6-4 pentru Karolina Muchova

Miami, 2023: 7-5, 6-1 pentru Sorana Cîrstea

Dubai, 2023: 6-4, 7-6 (4) pentru Karolina Muchova

US Open, 2020: 6-3, 2-6, 7-6 (7) pentru Karolina Muchova