"O, Doamne! O, Doamne! NU SE POATE" Reactia lui Darren Cahill dupa unul dintre marile socuri de la Roland Garros

Cecchinato l-a batut pe Djokovic cu 6-3, 7-6, 1-6, 7-6 si se va duela in penultimul act cu Dominic Thiem, care a invins un alt favorit, pe Sasha Zverev!

La scurt timp dupa incheierea meciului dintre Cecchinato si Djokovic, Darren Cahill, antrenorul Simonei Halep, a reactionat si el pe Twitter.

"O, Doamne! O, Doamne! Nu se poate", a scris australianul.

Grand Slam tennis. Gotta love it! Bravo Marco. Handled himself like a GS veteran. Amazing level. Bravo Nole. Great fight That was compelling and impossible to turn away from. ????????