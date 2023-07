Carlos Alcaraz (20 de ani, 1 ATP) s-a calificat în prima finală a carierei, în turneul de la Wimbledon, iar tenismenul din Murcia nu s-a ferit de cuvinte mari, pe măsura performanței sale, în interviul oferit imediat după încheierea semifinalei cu Daniil Medvedev.

Spaniolul a trecut de rus în minimum de seturi, scor 6-3, 6-3, 6-3, în doar o oră și patruzeci și nouă de minute de joc, pentru a-și asigura șansa de a-l provoca pe campionul en-titre, Novak Djokovic (36 de ani, 2 ATP), în ultimul act.

„E un vis devenit realitate pentru mine. Să joc o finală la Wimbledon e ceva de necrezut pentru mine.

Mă voi bucura de acest moment grozav pentru mine. E timpul să continui să visez,” au fost primele cuvinte spuse de Carlos Alcaraz, după prima calificare în finala turneului de la Wimbledon.

The courtside view of that match point is something else ????‍????#Wimbledon | @carlosalcaraz pic.twitter.com/b2J4IgcDsF