”Nu o mai motivează nici măcar un titlu de Mare Șlem!” Mats Wilander, cuvinte alarmante la adresa Simonei Halep

De 7 ori campion în turneele de mare șlem, Mats Wilander a indicat care sunt lucrurile asupra cărora Simona Halep ar trebui să-și concentreze atenția pentru a reveni la cel mai înalt nivel în tenisul mondial. Fostul mare tenismen suedez crede că o schimbare de tactică ar putea să-i reaprindă Simonei Halep pofta de tenis și să o ajute în a-și regăsi vârful formei.

Wilander a explicat că schimbarea jocului propriu-zis poate aduce mai multă plăcere decât câștigarea unui nou titlu de mare șlem, pentru că primul este conectat la pasiunea primordială de a juca tenis, în vreme ce al doilea scop este pur materialist și nu mai poate motiva un jucător care a reușit deja această performanță.

Gabriela Ruse practicing with Simona Halep in New York preparing for the US Open. pic.twitter.com/APM6dDCtZY