"Nu ma cunoasteti! Am 22 de ani si port costum de baie cand merg la piscina" | Naomi Osaka, ENERVATA cumplit de fanii care au judecat-o pripit

Naomi Osaka a rabufnit dupa ce multi utilizatori i-au lasat comentarii negative in urma imaginilor sexy postate pe Instagram si Twitter.

Naomi Osaka este una dintre jucatoarele in voga ale circuitului WTA care impresioneaza nu doar pe teren, ci si prin continutul publicat pe retelele sociale.

La 22 de ani, japoneza are 1,1 milioane de urmaritori pe Instagram si 533,000 pe Twitter, dar a intrat in conflict cu fanii sai in aceasta saptamana, dupa ce a lansat in premiera cateva imagini in care si-a etalat corpul sexy si conditia fizica redutabila.

"Vreau doar sa spun ca ma infricoseaza sa vad cati oameni ma eticheteaza si imi comenteaza, spunandu-mi sa imi mentin imaginea inocenta si sa nu incerc sa fiu ceva ce nu sunt. Nu ma cunoasteti, am 22 de ani si port costum de baie cand merg la piscina. De ce simtiti ca puteti comenta in legatura cu ceea ce port?", a scris Naomi Osaka pe un ton revoltat pe Twitter.

Naomi Osaka a anuntat azi prin intermediul echipei sale ca va participa la editia 2020 a Openului American, spre deosebire de Ashleigh Barty, liderul WTA, care a refuzat sa faca deplasarea pentru a se proteja atat pe ea insasi, cat si pentru a avea grija de membrii staff-ului sau.