Nu din nou! Roland Garros a fost amanat: care a fost motivul din spatele deciziei

Oficialii Federatiei Franceze de Tenis spera ca Roland Garros 2021 se va desfasura cu spectatori in tribune.

Turneul de la Roland Garros va fi amanat cu o saptamana, informeaza jurnalistul francez Quentin Moynet, apartinand cotidianului L'Equipe. Noua perioada de desfasurare a Grand Slam-ului parizian va fi 30 mai - 13 iunie.

Decizia bazata pe ratiuni financiare a fost luata de reprezentantii Federatiei Franceze de Tenis, care spera sa-i poata convinge pe guvernantii din Hexagon sa permita accesul spectatorilor in tribune, dupa incheierea lockdown-ului si a restrictiilor severe.

In cazul in care decizia amanarii nu ar fi fost luata, masurile anuntate de presedintele Emmanuel Macron faceau imposibila prezenta spectatorilor in tribunele complexului de la Roland Garros in acest an.

In urma acestei amanari, pauza dintre finalul turneului de la Roland Garros si inceputul Wimbledon-ului va fi de numai doua saptamani.

???? Info L'Equipe : Roland-Garros reporté d'une semaine. Le Grand Chelem ne se disputera donc pas du 23 mai au 6 juin, mais du 30 mai au 13 juinhttps://t.co/OdhvsoTR58 — Quentin Moynet (@QuentinMoynet) April 7, 2021