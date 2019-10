"Nu aveti voie!" FABULOS! Masura luata de Rafa Nadal la nunta sa! Obiectul cu care invitatii nu pot intra la evenimentul sau

Din articol Fara telefoane mobile la nunta lui Rafael Nadal

Rafael Nadal si Francisca Maria Perello se vor casatori sambata, 19 octombrie 2019, dupa 14 ani de relatie.

Marca a informat in cursul acestei saptamani ca nunta va fi atipica, in conditiile in care Rafa si Xisca le-au comunicat invitiatilor ca prefera sa nu vina cu telefoanele mobile la nunta, intrucat nu isi doresc ca acestia sa publice pe retelele de socializare fotografii sau clipuri video inregistrate in timpul nuntii.

In plus, siguranta invitatilor va fi la nivel inalt, niciun avion ori drona neavand permisiunea de a survola zona pe durata nuntii.

La nunta lui Rafael Nadal si a Xiscai Perello vor participa fostul rege al Spaniei, Juan Carlos si sotia sa, Sofia, Iker Casillas si tenismenii Fernando Verdasco, Feliciano Lopez si Marco Lopez.