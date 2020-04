Novak Djokovic nu se dezminte: a jucat tenis in timpul pandemiei cu tigaia pe post de racheta 

Novak Djokovic lasa impresia ca ar putea castiga meciuri de tenis chiar si daca ar folosi o tigaie in loc de racheta.

"Competitia nu se opreste niciodata," a titrat Novak Djokovic un videoclip care a facut senzatie pe retelele sociale, adunand peste un milion de vizualizari.

Liderul ATP s-a filmat in propria casa jucand o varianta improvizata a tenisului, in care fileul a fost inlocuit de scaune, iar rachetele de tigai.

Competition never stops ???????????? #tennisathome???????? Такмичење није престало ???? pic.twitter.com/JG8ux5DSdB — Novak Djokovic (@DjokerNole) March 31, 2020

La finalul punctului castigat, sarbul s-a aruncat pe jos, sarbatorind intr-o maniera care a adus aminte de finalele de Grand Slam adjudecate de numarul 1 ATP.

Novak Djokovic este al treilea cel mai titrat jucator din istoria tenisului masculin, avand 17 titluri de mare slem. Cea mai recenta reusita de acest calibru s-a consumat tocmai in debutul acestui an, la Australian Open, cand Nole a trecut de Dominic Thiem in cinci seturi, scor 6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4.

Dreaming of a Pennetta vs Fognini match? Here it is! ???? #TennisNeverStops (Video @fabiofogna) pic.twitter.com/KD88loZ8Q3 — We Are Tennis (@WeAreTennis) March 30, 2020