Novak Djokovic a lovit din nou un arbitru de linie cu mingea! Ce propune liderul ATP pentru evitarea acestor situatii

Novak Djokovic a lovit din nou un arbitru de linie cu o minge de tenis. Patania a avut loc in meciul din optimile de finala ale turneului de la Roland Garros, in care liderul ATP a dispus de rusul Karen Khachanov, scor 6-4, 6-3, 6-3.

Totul s-a intamplat dupa un serviciu foarte bine plasat al lui Karen Khachanov, la care Novak Djokovic a ajuns cu dificultate. Mingea stearsa de Novak l-a lovit pe tusier in fata, mai exact in zona ochiului stang, dar acesta din urma nu a parut deranjat de intamplare, lasandu-i de inteles lui Djokovic ca este in regula.

Novak Djokovic propune introducerea arbitrajului electronic in toate competitiile ATP

Evenimentul a avut loc la nici 48 de ore dupa ce Novak Djokovic sustinea intr-o conferinta de presa ca sistemul automat de arbitraj ar trebui introdus peste tot, subliniind ca experimentul de la US Open a fost unul reusit.

"Cu tot respectul pentru traditia si cultura din acest sport, cand vine vorba despre oamenii prezenti pe teren in timpul unui meci, inclusiv arbitrii, chiar nu vad un motiv bun pentru care fiecare turneu din lume, intr-o era atat de avansata a tehniologiei, nu beneficiaza de cee ace am avut la Cincinnati sau New York. Tehnologia este atat de avansata in prezent, nu vad niciun motiv bun pentru care arbitrii de linie sa fie pe teren. Aceasta este opinia mea.

Desigur, inteleg ca aceste instrumente ale tehnologiei sunt scumpe, este vorba despre o problema economica si un semn al intrebarii, dar cred ca tot inspre aceasta decizie ne indreptam. Mai devreme sau mai tarziu, tot acolo ajungem, nu vad de ce organizatorii pastreaza arbitrii de linie pe teren. Da, copiii de mingi, desigur, sunt de acord sa fie pe teren, dar arbitrii de linie… nu vad rostul, ca sa fiu sincer. Poate asa scapam si de accidente ca cel pe care l-am avut eu la New York (zambeste)," a spus numarul 1 ATP la Paris, informeaza Eurosport.

Novak Djokovic a fost descalificat in optimile US Open 2020 dupa ce a lovit o arbitra de linie cu mingea in gat, cauzandu-i dificultati respiratorii timp de cateva minute. Ca urmare a gestului nesportiv, sarbul a fost eliminat la scorul de 5-6 in primul set si amendat mai apoi cu peste $250,000.