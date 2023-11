Nick Kyrgios nu s-a ferit să explice lumii că Thanasi Kokkinakis a fost jucătorul mai puțin disciplinat pe durata ediției 2022 a Openului Australiei, an în care cei doi australieni au devenit, în premieră, campioni de Grand Slam.

Prieteni din fragedă copilărie, Kyrgios și Kokkinakis au surprins pe toată lumea și au ieșit campioni ai probei de dublu masculin, la finalul unui ultim act 100% australian, câștigat în detrimentul conaționalilor Max Purcell și Matthew Ebden, scor 7-5, 6-4.

„Nu aveam idee că o să câștig primul meu Grand Slam la dublu, mai ales că am reușit asta în curtea casei, la Melbourne. Thanasi locuiește acolo, iar eu am stat în zonă, înainte.

În ultimii cinci ani, câștigaserăm un singur meci împreună acolo, la dublu. Aveam cel mai slab palmares și cea mai proastă concentrare pe teren. Nu puteam juca împreună, eram o epavă,” a spus Kyrgios, în direct la Tennis Channel.

???????? @NickKyrgios reflects on winning the 2022 #AusOpen doubles title with good buddy @TKokkinakis.#TCLive pic.twitter.com/hCoYhFNDs7