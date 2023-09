Serena Williams, Eugenie Bouchard și Nick Kyrgios sunt printre cei mai faimoși tenismeni care nu s-au putut abține să nu facă remarci răutăcioase la adresa Simonei Halep, după publicarea deciziei ITIA.

Suspendată pentru patru ani din tenis, sportiva din țara noastră a fost ținta unor atacuri directe și indirecte.

Replicând la o postare care evidenția îngrijorarea Mariei Sakkari față de situația jucătoarelor de top, în ce privește verificările anti-doping, Nick Kyrgios a iterat următoarele:

„Eh, nu e chiar așa, eu funcționez cu banane și coca-cola în meciurile de cinci seturi. Palmaresul meu în aceste meciuri vorbește de la sine.

Poate că jucătorii ar trebui să înceteze să mai ia substanțe dubioase. Priviți-vă în oglindă, la sfârșitul zilei, și spuneți: 'da, eu am făcut asta.' Nu e greu,” s-a pronunțat Kyrgios, cu un ton de superioritate, având în vedere că nu are niciun trofeu de mare șlem câștigat în carieră, în proba individuală, iar majoritatea succeselor importante reușite de Kyrgios au venit în meciuri jucate în 2/3 seturi.

„Despre ce palmares vorbești, ai câștigat un Grand Slam, un Masters de 1000 de puncte? O medalie olimpică. Nu,” i-a replicat lui Kyrgios un utilizator.

„Îmi imaginez că, dacă aș fi luat substanțe asemănătoare și aș fi fost suspendat 4 ani, aș avea vreo 5 turnee de mare șlem. Prostule,” a scris Kyrgios, răspunzând din nou.

I’d imagine if I was taking similar things to be banned for 4 years I’d have about 5 slams. Potato.