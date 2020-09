Nick Kyrgios se amuza dupa cel mai negru moment al carierei lui Djokovic: "Cati ani as fi fost suspendat daca as fi facut eu asta? 20?"

Nick Kyrgios s-a amuzat pe seama pataniei lui Novak Djokovic de la New York.

Cu toate ca a ales sa nu participe la editia 2020 a Openului American, Nick Kyrgios nu a putut sta departe de evenimentele intamplate la New York.

Imediat dupa descalificarea lui Novak Djokovic, tenismenul australian a rabufnit pe retelele sociale, facand valva pe Twitter cu un sondaj mai mult sau mai putin serios: "Puneti-ma pe mine in locul celui care a provocat accidentul. Cati ani as fi fost suspendat din circuit daca as fi 'lovit accidental in gat un copil de mingi'?", a fost intrebarea lansata de Kyrgios, variantele de raspuns fiind 5, 10 sau 20 de ani.

Facand o gluma pe seama sondajului, tenismenul american Tommy Paul i-a raspuns australianului, zicand: "Te-am fi scos din inchisoare acum daca ai fi facut-o tu."

Majoritatea fanilor lui Nick Kyrgios au votat "20 de ani", amuzandu-se pe seama intrebarii lansate de Nicholas Kyrgios. Nu este prima oara cand Kyrgios il dezaproba public pe Djokovic, acesta din urma fiind catalogat "prost" pentru petrecerile lipsite de protectie anti-COVID-19 pe care le-a organizat in Zadar in cadrul Adria Tour.

We’d be bailing you outta jail right now — Tommy Paul (@TommyPaul1) September 6, 2020