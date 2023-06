Nick Kyrgios a devenit imun la critici: „Nu ascult ce spun alții, sunt mulțumit cu cariera mea” 

Finalist al ediției 2022 a turneului de la Wimbledon, Nick Kyrgios a dezvăluit cum și-a dezvoltat imunitatea la critici și a ajuns să fie mulțumit de cariera lui, indiferent de părerile celor din jur.

Tenismenul australian este de părere că nu mai trebuie să demonstreze nimic nimănui și s-a declarat satisfăcut de realizările bifate până în prezent.

Nick Kyrgios: „Când eram copil, nu credeam că o să pot juca la acest nivel.”

„Nu cred că trebuie să demonstrez nimic. Când eram copil, nu credeam că o să pot juca la acest nivel și să bat pe aproape oricare tenismen profesionist.

Acum știu cum se simte să îi bați pe cei mari, să ridici trofee și să inspiri milioane de oameni. Iar toate astea le-am făcut doar fiind eu însumi.

„Sunt sănătos, familia mea e sănătoasă, am o prietenă frumoasă și o casă în Bahamas.”

Nu ascult niciodată ce spun alții, sunt foarte mulțumit de ce am realizat. Am 28 de ani, sunt sănătos din nou, familia mea e sănătoasă, am o prietenă frumoasă și o casă în Bahamas.

Locul în clasament? Nu cred că arată realitatea, doar răsplătește perseverența. Anul trecut l-am bătut pe Rublev, pe când era număr 7 mondial, și ce? Locurile în clasament nu înseamnă nimic,” a punctat Nick Kyrgios, într-un interviu acordat Tennis Magazin.

Nick Kyrgios a devenit campion de Grand Slam în ianuarie 2022, când s-a impus în proba de dublu masculin a turneului de mare șlem de acasă, de la Melbourne, alături de Thanasi Kokkinakis.