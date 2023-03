Nevaccinat, Novak Djokovic s-a retras de la Indian Wells! Lista cu turneele importante ratate de sârb în ultimii ani

Numărul 1 ATP, Novak Djokovic (36 de ani) nu va participa nici în stagiunea 2023 la turneele ATP Masters 1000 de la Indian Wells și Miami, în absența unei schimbări de ultim moment în ce privește întrecerea din Florida.

Nevaccinat anti-COVID, tenismenul sârb nu a primit scutire din partea Guvernului Statelor Unite ale Americii și va absenta de la cele două competiții importante ale lunii martie, în calendarul circuitului ATP.

Directorul turneului ATP Masters 1000 din California, Tommy Haas a declarat că și-ar fi dorit ca Novak Djokovic să participe, însă interdicția a venit din partea autorităților statale.

Most significant tournaments Novak Djokovic has missed in the last two seasons because of his vaccination status

2022

Australian Open

Indian Wells M1000

Miami M1000

Canada M1000

Cincinnati M1000

US Open

2023

Indian Wells M1000

Miami Open M1000 (to be confirmed)