Verdict dur pentru Novak Djokovic! Este cerută intervenția lui Joe Biden pentru a putea ajunge în Statele Unite ale Americii

Liderul mondial sârb a cerut autorităţilor americane o autorizaţie specială de intrare în Statele Unite, pentru care aşteaptă un răspuns oficial, însă senatorul Rick Scott, fost guversator în Florida a dezvăluit că i-a fost respinsă cererea.

"Ni s-a spus de la Departamentul de Securitate că cererea lui Novak Djokovic a fost respinsă, astfel că nu va putea participa la turneele din Statele Unite. Joe Biden trebuie să rezolve asta și să-i permită să intre în țară", este mesajul transmis de acesta pe rețelele de socializare.

Statele Unite nu autorizează intrarea în ţară a persoanelor din afara ţării care nu sunt vaccinate contra COVID-19. Agenţia americană responsabilă cu securitatea în transporturi (TSA) a indicat recent că această măsură nu se va schimba până cel puţin la jumătatea lunii aprilie.

???? BREAKING: We have been told that @DHSgov just denied @DjokerNole's vaccine waiver request, making him ineligible to compete in the US next week in CA & in the @MiamiOpen. @JoeBiden must fix this NOW, grant the waiver & allow him to compete here in the states. https://t.co/TSD10yM8u6