Ne batem cu Rusia pentru un loc la turneul final Fed Cup!!! Cand se joaca meciul

Romania va intalni Rusia in barajul pentru calificarea la competitia finala a Cupei Federatiilor 2020.

Confruntarea va avea loc pe 7-8 februarie in Romania. Oficialii Federatiei Romane de Tenis urmeaza sa decida care vor fi orasul-gazda si suprafata pe care se vor desfasura meciurile acestui duel.

Castigatoarea dintre Romania si Rusia se va califica la turneul final Fed Cup 2020, care va avea loc la Budapesta in aprilie 2020.



Romania – Rusia se joaca in Romania, pe suprafata dorita de noi

La fel ca in Cupa Davis, Fed Cup isi schimba drastic formatul competitional. Urmeaza a se califica doar 12 tari, care vor fi repartizate in 4 grupe a cate 3 natiuni. Castigatoarele grupelor vor avansa in semifinale, faza a competitiei din care se va juca in sistem eliminatoriu.

Lista completa a barajelor Fed Cup din iarna:

• Spania – Japonia

• Belgia – Kazahstan

• Slovacia – Marea Britanie

• Elvetia – Canada

• Brazilia – Germania

• Belarus – Olanda

• SUA – Letonia

• Romania – Rusia (7-8 februarie)

Daria Kasatkina si Anastasia Pavlyuchenkova sunt asteptate sa soseasca in Romania, unde vor primi, in cel mai probabil caz, replica Simonei Halep si a Monicai Niculescu.



Celor 8 tari calificate dupa baraj li se vor alatura alte 4 la turneul final, anume finalistele din acest an – Franta si Australia -, gazda turneului , Ungaria si Cehia, care a primit wild-card.