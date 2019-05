HALEP ELIMINATA LA ROMA | Vondrousova, in culmea bucuriei dupa victoria cu Halep: "Sa o inving pe ea e o bucurie imensa!"

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Marketa Vondrousova a invins-o a doua oara in acest an pe Simona Halep. Dupa ce a eliminat-o la Indian Wells, jucatoarea din Cehia a reusit sa o invinga pe romanca si in turul al doilea la Roma, un turneu pe zgura, specialitatea Simonei.

Scorul a fost 2-6 7-5 6-3, iar Simona Halep a acuzat si o accidentare in setul decisiv.

Dupa meci, Vondrousova s-a declarat foarte bucuroasa pentru ca a reusit sa o invinga pe Halep, o specialista a zgurii.

"Sunt foarte fericita pentru aceasta victorie. E adevarat ca am mai invins-o o data in acest an, dar de aceasta data a fost complet diferiti. Simona pe zgura este una dintre cele mai bune jucatoare din lume, iar faptul ca am invins-o imi ofera o bucurie imensa", a spus Vondrousova la conferinta de presa de dupa meci.

Simona Halep si-a laudat adversara

Simona Halep a explicat ca accidentarea nu este una grava si a tinut sa o felicite pe Marketa Vondrousova pentru prestatia sa.

"Am acuzat o durere la picior, dar in cateva zile voi fi bine. Cred ca Marketa este foarte talentata. Cu siguranta va ajunge in top. Este mereu greu sa joci impotriva unei jucatoare de mana stanga. Serveste bine, se misca bine. Poate lovi cu slice toate mingile care sunt departe de ea. Nu am avut cea mai buna zi a mea. Adversara a fost superioara si a meritat sa obtina victoria", a spus Simona Halep la conferinta de presa.