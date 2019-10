Naomi Osaka renunta la cetatenia americana! De ce e nevoita nipona sa faca asta: isi doreste mult acest lucru

Naomi Osaka e locul 3 WTA in acest moment.

Naomi Osaka renunta la cetatenia americana, in vederea Jocurilor Olimpice de la Tokyo din 2020.

Numarul 3 WTA a declarat ca isi va asuma o unica cetatenie incepand cu anul 2020, cea japoneza, intrucat vrea sa participe la Olimpiada reprezentand Japonia.

De ce este Naomi Osaka nevoita sa renunte la cetatenia americana?

Conform legii din Japonia, orice adult cu dubla cetatenie este obligat sa aleaga numai una dintre cele doua atunci cand implineste varsta de 22 de ani. Naomi Osaka va implini aceasta varsta miercuri, in data de 16 octombrie.

„E un sentiment special sa merg la Jocurile Olimpice pentru a reprezenta Japonia. Jucand in culorile Japoniei voi fi si mai emotionata. Abia astept evenimentul ca intreg, incepand cu ceremonia de deschidere. Chiar simpla participare la Olimpiada reprezinta pentru mine o onoare uriasa”, a spus Naomi Osaka, conform Tennis 365.

Care sunt originile lui Naomi Osaka

„Am luat decizia ca Naomi sa reprezinte Japonia la o varsta frageda. Ea s-a nascut in Osaka si a fost crescuta intr-un camin in care se impleteau culturile japoneza si haitiana. Naomi si sora sa, Mari, s-au simtit intotdeauna japoneze, asa ca acesta a fost singurul rationament. Nu a fost o decizie luata din considerente financiare si nici nu am inclinat dintr-o parte in alta”, a afirmat mama lui Naomi, Tamaki Osaka.

Intre timp, Naomi Osaka va participa la Turneul Campioanelor, competitie pentru care s-a calificat, alaturi de Simona Halep, Bianca Andreescu, Karolina Pliskova, Ashleigh Barty si Petra Kvitova.

Turneul Campioanelor de la Shenzhen va fi disputat in perioada 27 octombrie – 3 noiembrie.

Naomi Osaka se afla in prezent la 1475 de puncte distanta de primul loc al clasamentului WTA, australianca Ashleigh Barty.