"Cred ca il streseaza sa se uite la meciurile mele!" Naomi Osaka vrea sa isi schimbe antrenorul, care nu este nimeni altul decat TATAL ei! Ce o nemultumeste pe sportiva japoneza

Naomi Osaka se gandeste sa isi numeasca un nou antenor.

Naomi Osaka a castigat duminica turneul WTA de la Beijing, insa nu este multumita cu antrenorul pe care il are in prezent.

Leonard Francois, tatal lui Naomi Osaka este actualul antrenor al japonezei care ocupa locul 3 in clasamentul WTA, dar acesta va trebui sa o paraseasca pozitia de antrenor al fiicei sale, incepand cu sezonul 2020.

"Tatal meu este mereu cu mine, dar nu se descurca, pur si simplu. Nici nu-i place sa se uite la meciurile mele. Cred ca il streseaza, pentru ca-l vad ca mereu inchide ochii cand lovesc mingea. L-am rugat, dupa US Open, sa vina cu mine in Asia, a spus ca-si va lua rolul in serios, dar nu este o colaborare pe termen lung", a declarat Naomi Osaka.

Osaka s-a despartit in luna septembrie de fostul ei antrenor, Jermaine Jenkins si a reusit sa castige turneele de la Osaka si Beijing.

Naomi Osaka s-a calificat la Turneul Campioanelor de la Shenzhen, care se va desfasura intre 27 octombrie si 3 noiembrie.