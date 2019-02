Naomi Osaka, decizie SOC dupa ce a devenit numarul 1 WTA: S-a despartit de antrenor! Anuntul oficial

Osaka a anuntat pe Twitter ca s-a despartit de antrenorul Sascha Bajin, fara sa precizeze motivele rupturii. Alaturi de Bajin, Osaka a castigat US Open si Australian Open si a urcat pana pe primul loc in clasamentul WTA.

Sascha Bajin a fost declarat antrenorul anului 2018 in tenisul feminin.

"Ii multumesc pentru munca depusa si ii doresc mult succes pe viitor", a scris sportiva japoneza pe Twitter.

Osaka era pe locul 68 WTA in 2017 cand a inceput colaborarea cu Bajin.

Hey everyone, I will no longer be working together with Sascha. I thank him for his work and wish him all the best in the future.