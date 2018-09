NAOMI OSAKA, de neoprit! Calificare fara emotii in semifinale la Tokyo! Cu cine se bate pentru finala

Naomi Osaka in forma inainte de Turneul Campioanelor.

Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka, invingatoare luna aceasta in ultimul turneu de Mare Slem al anului, US Open, s-a calificat vineri in semifinalele turneului WTA de la Tokyo, dotat cu premii in valoare de 799.000 dolari.

Osaka, favorita numarul 3 a competitiei, a dispus in doua seturi, 6-3, 6-4, pe cehoaica Barbora Strycova, cap de serie numarul opt, urmand sa se lupte pentru un loc in finala cu Camila Giorgi (Italia), care a profitat de abandonul Victoriei Azarenka (Belarus), la scorul de 5-3, in primul set.

Tot vineri, Karolina Pliskova din Cehia, a patra favorita a turneului din capitala nipona a invins-o greu, cu 6-1, 6-7 (5/7), 7-6 (7/4), pe americanca Alison Riske, dupa ce a salvat doua mingi de meci in ultimul set. Pliskova o avea ca adversara in semifinale pe croata Donna Vekic, care a invins-o cu 6-3, 6-4 pe favorita numarul 2, Caroline Garcia din Franta.