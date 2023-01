Naomi Osaka a rămas însărcinată! Japoneza și-a dezvăluit planurile referitoare la cariera în tenis

Naomi Osaka (25 de ani, 47 WTA) a anunțat pe Instagram că este însărcinată.

Cvadrupla campioană de Grand Slam va rata sezonul 2023 în circuitul WTA, dar plănuiește să se întoarcă în tenis, începând cu stagiunea 2024, pe care vrea să o deschidă la viitoarea ediție a Openului Australian.

„Abia aștept să mă întorc pe teren, dar iată o actualizare pentru anul 2023.

E puțin spus, că ultimii ani au fost interesanți, dar am descoperit că vremurile cele mai provocatoare pot fi și cele mai distractive.

Lunile petrecute departe de sport mi-au oferit o nouă iubire și apreciere pentru sportul căruia i-am dedicat viața.

Îmi dau seama că viața e atât de scurtă și nu iau de-a gata niciun moment. Fiecare zi e o nouă binecuvântare și o aventură.

Știu că am multe lucruri către care să privesc în viitor, iar unul dintre acestea este să-mi văd copilul urmărindu-mi unul dintre meciuri și să spună: 'uite, ea e mama mea'.

2023 va fi un an plin de lecții pentru mine și sper să vă văd la începutul anului viitor, pentru că voi fi la Australian Open. Vă iubesc pe toți infinit,” a scris Naomi Osaka, anunțând schimbarea uriașă care îi va marca continuarea carierei.

Se lămuresc astfel zvonurile de retragere care au apărut pe urma refuzului niponei Naomi Osaka de a participa la Australian Open 2023, turneu la care s-a regăsit pe lista preliminară a participantelor.

Can’t wait to get back on the court but here’s a little life update for 2023. pic.twitter.com/GYXRnutU3I