Cu 422 de săptămâni petrecute ca număr unu mondial, Novak Djokovic este recordmen absolut în istoria tenisului.

Mai mult de opt ani trăiți de tenismenul sârb ca lider ATP reprezintă o performanță colosală, dar care poate fi depășită, dacă Iga Swiatek își va menține forma afișată în ultimii ani de-a lungul întregului deceniu.

100 weeks of #1GA ☝️@iga_swiatek joins another elite club on the Hologic WTA Tour! pic.twitter.com/sBJf7Hlt9V