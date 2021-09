Monica Niculescu și Gabriela Ruse scriu istorie pentru tenisul românesc la US Open! S-au calificat în sferturi la dublu

Monica Niculescu și Gabriela Ruse au reușit o performanță istorică pentru tenisul românesc, devenind primele românce calificate în sferturile probei de dublu feminin a Openului American.

În optimi, Niculescu și Ruse le-au învins pe Leylah Fernandez și Erin Routlife, scor 6-1, 4-6, 6-2 și vor întâlni în următorul meci favoritele cu numărul 7, Alexa Guarachi și Desirae Krawczyk.

The Romanians have been great in doubles, and it continues today! Gabriela Ruse and Monica Niculescu defeated Leylah Fernandez and Erin Routliffe 6-1, 4-6, 6-2. Gabi and Moni are now into the Doubles QF! pic.twitter.com/Pvqf8HyZmo