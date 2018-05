Momentul in care nici Darren Cahill nu a stiut ce sa-i mai zica Simonei: "Trebuie sa-ti dai singura seama". Dialogul celor doi

Simona Halep a pierdut categoric, scor 0-6, primul set al finalei cu Svitolina, de la Roma.

La scorul de 0-5 in primul set, Darren Cahill a coborat la banca Simonei, pentru a-i da cateva sfaturi. El a incercat sa o readuca in meci. La un moment dat, Simona Halep i-a spus si ea ceva, tinand fata in prosop. "Trebuie sa-ti dai singura seama", i-a raspuns australianul.

Dialogul celor doi



Darren Cahill: Ce se intampla?

Simona Halep: Cred ca nu joc cum trebuie.

Darren Cahill: Ai gresit foarte mult. Trebuie sa muncesti, sa stai in puncte, cauta unghiuri. A fost bine in primul game. Nu o lasa sa scape. Trebuie sa urci mai mult. Daca nu esti pregatita sa muncesti, nu vei castiga azi. Ai facut 25 de erori nefortate. Nu te poti astepta la altceva.

Darren Cahill: Trebuie sa iti dai seama singura de acest lucru