MOMENT SOCANT la AO | Numarul 24 WTA a inceput sa planga si a plecat imediat din sala de conferinte dupa acest ABUZ EMOTIONAL

Moment neplacut consumat la Melbourne in timpul conferintei de presa sustinute de Amanda Anisimova, jucatoare care si-a pierdut tatal in vara anului 2019. Tanara tenismena in varsta de 18 ani a fost intrebata de un jurnalist daca decesul tatalui sau nu i-a micsorat siguranta de sine, lucru care s-ar translata si in performantele sale pe terenul de tenis.

Tulburata, Amanda a raspuns: "Chiar e necesar sa vorbim despre asta imediat dupa meci?" incepand mai apoi sa planga si parasind sala de conferinte.



Nick Kyrgios a sarit in apararea Amandei Anisimova dupa cele intamplate, scriind pe Twitter urmatoarele: "Lucrul asta ma infurie. Aveti un pic de inima si va rog sa empatizati, nu e corect. Capul sus, Amanda!"

Amanda Anisimova a parasit Openul Australian dupa o infrangere in primul tur suferita in fata kazahei Zarina Diyas, scor 3-6, 6-4, 3-6.

This makes me so mad. Have a heart and please feel, it’s not fair. Keep your head up Amanda ❤️???????? #alwayswatching https://t.co/gaoA8SlOFY