La 26 de ani, Daniil Medvedev nu a atins maturitatea absolută în circuitul ATP, iar cea mai recentă dovadă a venit la Metz, unde tenismenul rus a făcut gesturi de maimuță, pentru a transmite publicului francez mesajul de dezaprobare, în urma huiduielilor primite.

Totul a plecat de la o rachetă aruncată, pe fond nervos, de către Daniil Medvedev, gest nesportiv taxat de publicul francez exigent. Când a auzit huiduieli, Daniil Medvedev nu a pregetat nicio secundă înainte de a imita animalic maimuța, în cele mai viscerale ipostaze ale sale.

Partida s-a încheiat cu victoria elvețianului în vârstă de 37 de ani, Stan Wawrinka (284 ATP), după 2 ore și 24 de minute, multiplul campion de Grand Slam reușind una dintre cele mai neașteptate victorii ale stagiunii în tenisul masculin.

Wawrinka l-a întors pe Medvedev, după un tiebreak pierdut la 7 în setul secund, impunându-se în final, 6-4, 6-7 (7), 6-3. În sferturi, Stan Wawrinka va primi replica suedezului Mikael Ymer, care a trecut în optimi de francezul Gregoire Barrere, 6-4, 6-3.

Stan The Man! ????????@stanwawrinka takes out Medvedev 6-4 6-7 6-3 in an epic encounter in Metz@MoselleOpen pic.twitter.com/SS5UCJpVcB