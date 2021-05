Mihaela Buzarnescu a primit marea veste din partea organizatorilor Roland Garros: jucatoarea din Romania scapa de calificari si va fi pe tabloul principal la Paris!

Mihaela Buzarnescu a primit o instiintare nesperat de buna din partea organizatorilor Roland Garros.

Mihaela Buzarnescu are parte de un sezon 2021 norocos, din punctul de vedere al participarilor la turneele de mare slem. Daca la sfarsitul lunii ianuarie, "Miki" a facut deplasarea in Australia, desi nu era certa de posibilitatea de a ocupa un loc pe tabloul principal, in contextul conflictului juridic dintre Dayana Yastremska si Federatia Internationala de Tenis, jucatoarei nascute la Bucuresti i s-au confirmat sperantele optimiste si a acces, in cele din urma pe tabloul principal de la Melbourne.

O situatie similara s-a intamplat din nou, la Roland Garros, turneu din care Kirsten Flipkens a fost nevoita sa se retraga pe ultima suta de metri, noteaza freelancerul Daniel Radu, astfel ca Mihaela Buzarnescu, care beneficiaza de un clasament protejat, cauzat de accidentarea indelungata prin care a trecut, a fost marea castigatoare a acestui curs de evenimente. Buzarnescu a mai jucat de doua ori in turneul propriu-zis la Roland Garros: in 2018 s-a calificat pana in faza optimilor de finala, iar in 2019, s-a oprit in primul tur.

Optimile jucate la Roland Garros 2018, cea mai buna performanta a Mihaelei Buzarnescu la un turneu de mare slem

In consecinta, Romania va avea cinci jucatoare calificate direct pe tabloul principal: Sorana Cirstea (61 WTA), Patricia Tig (63 WTA), Irina Begu (74 WTA), Ana Bogdan (102 WTA) si Mihaela Buzarnescu (173 WTA).

Tragerea la sorti a meciurilor tabloului principal va avea loc joi seara, de la ora 19:00, fus orar romanesc.

#Exclusiv Roland Garros | Mihaela Buzărnescu are noroc. A fost promovată pe tabloul principal, după retragerea de ultim moment al lui Flipkens. Ea are un clasament protejat (SR) de 104, pentru lipsa îndelungată de pe circuit din trecut.✌ Foto: @Cristina_Hutu pic.twitter.com/sKQjgVjmwR — Daniel Radu (@danielradutenis) May 24, 2021