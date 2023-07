Andreea Prisacariu (23 de ani, 351 WTA) a obținut o victorie în ediția 2023 a turneului WTA 125k de la Iași, dar a cedat în turul secund în fața slovenei Tamara Zidansek, fostă semifinalistă a turneului de la Roland Garros.

În această vară, jucătoarea ieșeană a făcut progrese în pregătirea fizică și a ajuns să își afișeze rezultatele eforturilor pe Instagram.

Andreea Prisacariu vrea să devină imună la critici și dezaprobări

Jucătoarea de tenis le-a arătat fanilor abdomenul, glumind: „Am două pătrățele și mai urmează o jumătate,” a fost descrierea inserată de Andreea Prisacariu, alături de un selfie în care își arată abdomenul lucrat.

„Trebuie să devii atât de încrezător în tine încât nicio opinie, nicio respingere și niciun gest nu te pot atinge,” a scris Andreea Prisacariu, la o săptămână după încheierea întrecerii derulate în orașul său natal.

Ce planuri are Andreea Prisacariu cu banii pe care îi poate câștiga din tenis

Sportiva din țara noastră visează să recontureze amintirile din copilărie cu banii pe care speră să îi câștige din tenis și anunță că își va deschide o galerie de artă, în cazul în care va da lovitura în circuitul WTA.

„Acum trebuie să fac eu legea în tenis. Mai durează până fac eu legea în tenis, dar muncesc pentru asta. Și dacă nu o fac, e tot în regulă, dar eu vreau să știu că am făcut tot ce ține de mine ca să pot să fac o schimbare.

Am niște planuri de făcut cu banii câștigați din tenis, adică nu vreau să îi câștig și asta este. Eu trebuie să fac chestii.

Trebuie să fac adăpost de animale, o bibliotecă, o ceainărie lângă bibliotecă; trebuie să refac ferma bunicilor mei decedați, de la țară, care stau în județul Vaslui.

Nu am mai avut bani acum să bag și în fermă, dar să bag și în mine, ca să pot să joc tenis, și trebuie neapărat refăcută, pentru că vreau din nou să văd animale acolo: cai, porci, vaci, tot ce vrea sufletul meu să vadă acolo. Tot ce țin minte că am văzut în copilărie vreau să revăd. Și să refac toată casa de la zero.

Și vreau și o galerie de artă, ca să mă plimb să mă uit eu la tablouri, în propria mea galerie. Și, bineînțeles, să scriu cărți despre mine, despre viața mea, sub formă de scrisori din jurnalele mele personale,” a fost declarația îndrăzneață lansată de Andreea Prisacariu, în emisiunea „Un Podcast.”