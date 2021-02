Meci-maraton intre Irina Begu si Bianca Andreescu! Cum s-au tachinat cele doua in timpul jocului si ce a facut Bianca imediat dupa terminarea partidei

Irina Begu a fost eliminata de Bianca Andreescu in sferturile Phillip Island Trophy, turneu de calibru WTA 250.

Meci-maraton intre Irina Begu si Bianca Andreescu in sferturile Phillip Island Trophy, turneu de calibru WTA 250. Dupa doua ore si 34 de minute de joc, canadianca cu origini romanesti a iesit invingatoare, scor 6-3, 4-6, 7-6(5).

Durata setului decisiv a intrecut borna de 60 de minute, tiebreak-ul incheindu-se scor 7-5 in favoarea Biancai. In semifinale, fosta campioana de la US open o va infrunta pe Marie Bouzkova (50 WTA).

Andreescu with the biggest "haide" to get a match point ???? — Ramona Toderaş (@RamonaToderas) February 17, 2021

Amuzant a fost modul in care cele doua jucatoare s-au incurajat. Daca Irina Begu a inceput sa strige "come on!", Bianca Andreescu a strigat "haide!" in momentele tensionate ale finalului de meci.

Pentru calificarea in sferturi, Irina Begu (74 WTA) va incasa un cec in valoare de $5250, pe cand Bianca Andreescu (9 WTA) si-a asigurat suma de $11,100 si ar putea castiga pana la $28,500, in cazul in care isi va adjudeca trofeul.

Shoes are off 1 minute after the match for @Bandreescu_ - what a match that was! pic.twitter.com/nTGRD0er1h — Michael Gallo (@Galloots) February 17, 2021