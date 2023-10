Patricia Țig (29 de ani, 462 WTA) s-a declarat copleșită de emoții la primul meci jucat în ediția 2023 a turneului WTA 250 de la Cluj-Napoca, Transylvania Open. Întrecerea este transmisă în direct de PRO Arena și VOYO.

Sportiva din România a învins-o pe grecoaica Martha Matoula (327 WTA), scor 6-4, 6-7 (5), 6-3, dar nu înainte de a rata trei mingi de meci, în setul al doilea.

Patricia Țig, ajutată de contribuția DJ-ului din Arena BT, gazda Transylvania Open

„Ce meci! Ți-ai fi dorit să fii în vestiar deja, dar ai reușit să rămâi concentrată în meci și să îl câștigi, până la urmă,” i-a transmis Horia Tecău, pe teren, în interviul preluat imediat după încheierea duelului.

„Nu știu dacă voi găsi cuvintele potrivite, pentru că sunt foarte obosită. Mă întrebam în timpul meciului care e lecția pe care să o învăț din acest meci, de ce nu am putut să câștig în două seturi. Cred că am găsit răspunsul, în cele din urmă,” a replicat Patricia Țig, în timp ce încerca să o liniștească pe fiica ei, Sofia.

„Am fost foarte emoționată. E special să joc aici și e prima oară, de fapt, când fac asta. Voiam să arăt ce pot să joc și cred că m-am inhibat, având această dorință.

Dar apoi, DJ-ul a făcut o treabă foarte bună și a pus melodia 'Freed from desire'. M-am gândit că dorința mea e să joc foarte bine, dar nu prea îmi iese lucrul acesta, așa că am revenit la lucrurile de bază și am reușit să câștig, lucru pentru care mă bucur foarte mult, sincer,” a declarat Patricia Țig, după calificarea în optimile Transylvania Open 2023.

În optimile de finală, Patricia Țig se va duela cu Ekaterina Makarova, din Federația Rusă, număr 213 mondial.