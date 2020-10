MAREA REVANSA e aproape! De la ce ora va juca Simona Halep meciul din turul 3 impotriva Amandei Anisimova

Amanda Anisimova / Simona Halep o va infrunta in optimi pe Eugenie Bouchard / Iga Swiatek.

Calificata in turul 3 la Roland Garros 2020 fara sa piarda set, Simona Halep va avea mult-asteptata sansa a revansei impotriva tinerei americane, Amanda Anisimova, jucatoarea care o invingea in 2019 la Paris in sferturi, scor 6-2, 6-4.

La fel ca in primul tur, Simona Halep va evolua pe Arena Philippe-Chatrier, singurul stadion acoperit al complexului Stade Roland Garros, prin urmare meciul sau nu va suporta vreo amanare neprevazuta. Meciul Halep vs. Anisimova este programat sa inceapa la aproximativ zece minute dupa incheierea primului meci al zilei, batalia dintre al treilea favorit al tabloului masculin, Dominic Thiem si norvegianul Casper Ruud, care va incepe la 12:00, ora Romaniei.

Simona Halep vs. Amanda Anisimova, vineri, 2 octombrie, in jurul orei 14:00



In ciuda rezultatului nefericit din editia precedenta, bookmakerii o vad favorita clara pe Simona Halep, cotand-o cu 1.21 la calificarea in optimi, luand in considerare forma celor doua jucatoare. Pe de-o parte, Halep traverseaza de departe cea mai buna perioada a carierei, stabilind alaltaieri un record al victoriilor consecutive - 16 -, castigand trei trofee WTA la rand (Dubai, Praga si Roma), in vreme ce Amanda Anisimova a fost eliminata inca din primul tur la WTA Strasbourg.

Cu toate acestea, forma de moment indica faptul ca Amanda se simte grozav la Paris si in acest an: pentru a ajunge in turul 3, Anisimova le-a invins atat pe Tamara Korpatsch (123 WTA), cat si pe Bernarda Pera (61 WTA) cu scor identic, 6-2, 6-0. De partea opusa a fileului, Simona Halep a trecut in primele tururi de Sara Sorribes Tormo (70 WTA), scor 6-4, 6-0 si de Irina Begu (72 WTA), scor 6-3, 6-4.

"Intotdeauna e frumos sa joc aici si abia astept turul urmator. Sper ca sirul de victorii sa continue, dar niciodata nu e usor. Voi infrunta o oponenta puternica, am jucat impotriva ei anul trecut si sper doar ca voi putea juca mai bine de data asta. Voi lupta pentru sansa mea, nu imi va fi usor, dar ma voi bucura de provocare si voi incerca sa fac tot ce depinde de mine pentru a castiga," a declarat Simona Halep pe terenul Suzanne Lenglen imediat dupa incheierea meciului castigat impotriva Irinei Begu in turul 2 al RG 2020, scor 6-3, 6-4.

