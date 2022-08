Locul 6 în clasamentul WTA și $400,000 în plus: mizele uriașe pentru care Simona Halep va lupta în finala Openului Canadian

Revenirea în top 10 WTA poate fi doar începutul răsplăților securizate de Simona Halep (30 de ani, 15 WTA), grație succeselor din cadrul Openului Canadian. De două ori campioană în Canada la Montreal, în 2016 și 2018, jucătoarea din România are a două șansă la primul titlu cucerit la Toronto.

Dacă va câștiga trofeul, după finala cu Beatriz Haddad Maia, Simona Halep va reintra în top 6 WTA, urmând să le depășească pe Garbine Muguruza, Jessica Pegula și Aryna Sabalenka în ierarhia mondială.

Prezența în primele șase jucătoare ale lumii i-ar garanta Simonei Halep un parcurs notabil mai facil la US Open (29 august - 11 septembrie), o miză potențial enormă, având în vedere forma solidă a sportivei din țara noastră.

Financiar, Simona Halep și-a asigurat un cec în valoare de $499,830 pentru calificarea în finală, dar și-ar putea mări suma cu alte $416,000 dacă o va învinge pe brazilianca Haddad Maia.

Simona Halep will return to the Top 10 when the #WTA rankings are updated on Monday.

Halep fell out of the Top 10 on August 9, 2021, ending her remarkable 373-week reign.

She can rise as high as No.6 if she wins #NBO22. pic.twitter.com/ajCLRno3XU