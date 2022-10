Legendarul Jimmy Connors reacționează după suspendarea Simonei Halep: "Nu cred că este așa, clar s-a întâmplat ceva"

În cadrul unei testări la US Open, Simona Halep a fost depistată cu substanța interzisă Roxadustat și a fost suspendată pe termen nedefinit din tenis, fostul lider mondial urmând să rămână cu acest statut până la soluționarea cazului.

Legendarul Jimmy Connors reacționează după suspendarea Simonei Halep

Jimmy Connors are sentimentul că Simona Halep nu ar fi apelat, cel puțin în mod intenționat, la o substanță interzisă, iar americanul care a petrecut 268 de săptămâni pe prima treaptă a clasamentului ATP spune că speră să o revadă pe constănțeancă înapoi pe teren.

"Am văzut știrea. Eu nu cred că este așa. Clar s-a întâmplat ceva ciudat. E dublă camioană de Grand Slam, e o jucătoare care muncește foarte mult, care își vede de treaba ei. Nu o apăr și nu o acuz. Spun doar ce am văzut din afară la ea. Când am văzut știrea, am zis că trebuie să citesc mai mult, însă nu am intrat în detalii: ce a făcut, cum s-a întâmplat, când a fost prinsă.

Nu știu regulile de acum din tenis (n.r - în privința dopajului), îmi este greu să spun ceva despre acest caz, dar sper că a fost o greșeală și va reveni pentru că îmi place stilul ei, e genul de jucătoare care muncește din greu și dă tot ce poate pe teren. Sper că va continua să fie o forță în circuitul feminin", a spus Jimmy Connors, la podcastul Advantage Connors, pe care îl realizează împreună cu fiul său, Brett.

Simona Halep nu a depus contestație la TAS până în prezent

Presa autohtonă a scris astăzi că Simona Halep ar fi depus la TAS vreo contestaţie ca urmare a suspendării provizorie. Se pare însă că acest lucru nu s-a întâmplat, jucătoarea de tenis mai având de parcurs câțiva pași înainte să apeleze la Tribunalul de Arbitraj Sportiv.

„Până astăzi și din câte știm, TAS nu a înregistrat nicio procedură care să o implice pe Simona Halep”, se arată în răspunsul transmis către Știrile PRO TV.

Avocații Simonei Halep au explicat și ei că sportiva mai are de parcurs câțiva pași până să se ajungă la Tribunal.

„Apelul la TAS este o fază ulterioară celei în care ne aflăm noi acum. Mai sunt nişte etape intermediare şi acestea se vor parcurge înainte de TAS”, au transmis avocații fostului lider mondial.