Horia Tecău a explicat în emisiunea Poveștile Sport.ro norocul de care a beneficiat în perioada junioratului pentru a putea duce eficient, în paralel, sportul și școala.

„Eu am avut noroc de un echilibru între sport și școală. Am început tenisul la șase ani și, automat, când am început și școala, deja făceam și sport. Pentru mine, sportul a fost, de la început, o activitate serioasă - de 4-5 ori per săptămână.

Am avut norocul unei înțelegeri prin care părinții mergeau la școală pentru a-i spune doamnei învățătoare că 'Horia are acest vis, această pasiune cu sportul. O să mai lipsească din când în când.'

Învățătoarea aproba și spunea că mă va ajuta să recuperez, iar, de partea opusă, antrenorul înțelegea că, uneori, e nevoie să fiu la școală, ca să îmi revin și să mă refac.

Între ei, am avut un echilibru. Cred că, dacă întâlneam un pic de rezistență și întâlneam o învățătoare sau un antrenor care nu ar fi acceptat, și ar fi fost tensiune, nu m-ar fi ajutat deloc. Mă bucur că am găsit din prima echilibrul acela.

Altfel, cred că aș fi căutat un mediu în care aș fi putut să continui să fac sport. O școală care acceptă să îmi continui activitatea sportivă sau un antrenor care acceptă că este vorba și despre școală, nu doar despre sport,” a declarat Horia Tecău, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Fost tenismen român cu o importanță deosebită în Era Open, Horia Tecău a adus, în emisiunea Poveștile Sport.ro, o perspectivă proaspătă și important de ținut minte de către părinții juniorilor de tenis.

Puși în situații complicate, atât din rațiuni financiare, cât și din motive fizice, psihologice sau din lipsuri de informație ori ajutor profesionist, mulți dintre părinții copiilor care au practicat tenis la vârste fragede ajung să cedeze sau să înceteze să creadă în visurile acestora, în tranziția dinspre adolescență spre seniorat.

Horia Tecău: „Dacă nu te uiți la tine sau eviți să te uiți la tine ca să ascunzi anumite aspecte, nu ai cum să lucrezi la ele și va fi un drum greu.”

„Ai putea să ne spui, la Poveștile Sport.ro, cel mai important sfat pe care ai putea să îl dai părinților care se află într-un moment greu? De exemplu, nu mai vrea copilul să facă tenis, nu își mai găsește antrenor, nu mai au bani părinții... când ar trebui să renunțe?

Știm că renunțarea apare de la juniorat spre seniori. E un interval de vârstă, în care pare că se rupe totul,” a fost întrebarea pusă de jurnalistul Andru Nenciu, răspunsă de Horia Tecău în detalii care pot să facă diferența dintre succes și eșec.

„Să fim noi încredere, implicare, intensitate, deschidere, bucurie, comunicare, toate lucrurile astea care nu costă nimic.”

„Sunt multe lecții învățate și parcurse. Dacă ar fi să aleg una singură, ar fi o abilitate de a fi conștient, în fața lucrurilor care se întâmplă.

Îți dau un exemplu. Dacă întâlnesc o familie care vine către mine și îmi spune: 'nu avem suficientă susținere financiară ca să continuăm activitatea', iar eu vin și le spun: 'vă dau eu această sumă și mi-o dați înapoi când ajunge.' Și ei, dintr-odată, ezită și mă întreabă: 'dar dacă nu ajunge?'

Zic 'ok, acolo e nuanța. Dacă voi nu aveți încredere în proiectul vostru, în echipă și nu transmiteți încredere mai departe în copil, în jucător, atunci cum vreți ca alții, din afară, să facă lucrul ăsta pentru voi?

„Toți au tendința să ceară din exterior, dar nu se uită înăuntru, să vadă cum sunt ei.”

Haideți să lucrăm întâi la partea asta. Să fim noi încredere, implicare, intensitate, deschidere, bucurie, comunicare, toate lucrurile astea care nu costă nimic și pe care le poate face oricine, iar, după aceea, o să vedeți cum se schimbă lucrurile în exterior și cum vine lumea alături de voi, ca să facă parte din acest proiect,” a explicat Horia Tecău, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

„Toți au tendința să meargă și să ceară, undeva în exterior, dar nu se uită înăuntru să vadă cum sunt ei, de fapt, și ce transmit.

Aș spune multă conștiență și mult adevăr, pentru că, dacă nu te uiți la tine sau eviți să te uiți la tine ca să ascunzi anumite aspecte, nu ai cum să lucrezi la ele și va fi un drum greu,” a completat Horia Tecău, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Horia Tecău este unul dintre tenismenii de top ai României, în Era Open. A câștigat 38 de titluri în circuitul ATP, în proba de dublu masculin, dintre care două, în turneele de mare șlem: la Wimbledon, în 2015 și la US Open, în 2017.

A ieșit câștigător al Turneului Campionilor, în 2015, alături de Jean-Julien Rojer, dar și cvadruplu campion al turneului ATP de la București, în edițiile 2012, 2013, 2014 și 2016, cu patru parteneri diferiți: Robert Lindstedt, Max Mirnyi, Jean-Julien Rojer și Florin Mergea.

În 2016, la Rio de Janeiro, Horia Tecău a câștigat, împreună cu același Florin Mergea, singura medalie olimpică reușită de România în probele olimpice de tenis. Cei doi dubliști au fost medaliați cu argint.

