La 42 de ani, Venus Williams a primit wildcard pentru a bifa a 22-a participare la Australian Open

De 7 ori campioană în turneele de mare șlem, dar niciodată câștigătoare a Openului Australian, Venus Williams a acceptat wildcardul oferit de organizatorii întrecerii de Grand Slam de la Melbourne, pentru ediția 2023.

Australian Open 2023, programat în perioada 16-29 ianuarie se va bucura să o aibă pe tabloul principal pe sora mai mare a familiei Williams, dublă finalistă în Australia, în 2003 și 2017.

Învinsă în ambele finale de sora sa, Serena, Venus Williams a declarat, potrivit BBC, că „este încântată să revină la Melbourne și să concureze în Openul Australian,” în ceea ce va fi a 92-a sa participare într-o competiție de mare șlem.

Venus Williams ocupă locul 1007 în clasamentul WTA, după ce, în 2022, a jucat doar patru turnee, ultima sa partidă oficială rămânând turul întâi jucat la US Open și pierdut în favoarea belgiencei Alison Van Uytvanck.

