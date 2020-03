JEFUIT pe timp de pandemie, un fost campion de Grand Slam rabufneste: "E foarte dureros sa vad asa ceva. Societatea m-a dezamagit"

Spania este intr-o situatie critica din cauza pandemiei de coronavirus, dar acest lucru nu i-a stopat pe hoti sa provoace pagube si in aceasta perioada.

Fost campion de Grand Slam si actualmente om de afaceri, Tomas Carbonell a fost victima unui jaf in timpul pandemiei de SARS-COV2. Hotii i-au vandalizat tenismenului unul dintre cluburile de padel pe care le detine in Barcelona, provocandu-i pagube de peste sase mii de euro.

"Autoritatile au spus ca rata criminalitatii a scazut la 25% in aceste zile, dar eu ma regasesc fix in acel procentaj. Ma doare sa vad ca in aceste vremuri dificile, cand ar trebui sa existe solidaritate, continuam sa fim o tara de hoti. Nu este o mare tragedie, dar este foarte dureros sa vad asa ceva. Societatea m-a dezamagit. Unii oameni considera ca asa pot face rost rapid de bani, atunci cand se afla in situatii disperate. Acum trebuie sa platesc circa 6.000 de euro pentru a repara ce au stricat hotii. Numai vitrina ma costa 1.500 de euro. Am camere de luat vederi, am alarma, dar hotii au fugit pana sa ajunga cineva aici,” a declarat Tomas Carbonell pentru Marca, potrivit Libertatea.

Tomas Carbonell a fost unul dintre cei mai prolifici tenismeni spanioli in proba de dublu, in care a castigat 22 de titluri in perioada 1987-2001. La simplu, Carbonell a ajuns pana pe locul 40 ATP, adjudecandu-si doua trofee, la Maceio si Casablanca, in 1992, respectiv 1996.

La situación ya es complicada,

el club sin ingresos y encima esto...

Sociedad asquerosa

Es la quinta vez que nos roban en 3 años pic.twitter.com/7DeXPUVgg8 — Tomas Carbonell (@tc_carbonell) March 26, 2020