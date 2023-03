Jaqueline Cristian, de două ori campioană în martie! A urcat 35 de locuri în clasamentul WTA

Jaqueline Cristian (24 de ani) nu s-a mulțumit cu puțin în luna martie. Sportiva din România a câștigat al doilea titlu consecutiv în circuitul ITF, ieșind campioană a competiției W25 de la Palmanova, Spania.

Bielorusa Iryna Shymanovich, clasată pe locul 221 WTA a câștigat doar patru game-uri în finala întrecerii, adjudecată 6-4, 6-0 de către Jaqueline Cristian, care o întrecuse în semifinalele turneului pe conaționala Andreea Prisacariu, scor 6-3, 6-0.

2 tournaments, 2 titles. Jaqueline Cristian is doing a great job working her way back by winning titles on the ITF Tour. Wins like like will do her good to regain her form and confidence before making her way back to the WTA tour. pic.twitter.com/JTQsXuyz37