Jannik Sinner (22 de ani, 2 ATP) a debutat triumfător în ediția 2024 a turneului de la Roland Garros.

Campionul Openului Australian l-a depășit în trei seturi pe americanul Christopher Eubanks, scor 6-3, 6-3, 6-4, fixându-și în turul secund o întâlnire cu francezul Richard Gasquet.

Anna Kalinskaya is in the house to watch Jannik Sinner at Roland Garros. ❤️

(via @Ubitennis) pic.twitter.com/QBJy7oJMMI