Jannik Sinner și Matteo Arnaldi au adus Italiei cele două puncte necesare în finala cu Australia pentru a putea declara Italia noua campioană a Cupei Davis.

După surpriza produsă de Canada în 2022, tânărul Sinner a reușit să revină din cel mai jos moment posibil - trei mingi de meci avute de apărat împotriva lui Novak Djokovic, la scorul de 1-0 la meciuri pentru Serbia - și a întors nu doar acea partidă, ci și întreaga confruntare din semifinale în favoarea țării sale, în meciul decisiv de dublu, alături de Lorenzo Sonego.

Jannik Sinner, 11 victorii în 15 meciuri jucate pentru Italia, în Cupa Davis

Reacționând la una dintre cele mai frumoase zile ale carierei sale până în prezent, tenismenul de 22 de ani a declarat că s-a simțit întotdeauna un jucător de echipă.

„Este foarte important pentru mine, pentru creșterea mea ca jucător. Îmi place să joc în sală, asta mă ajută. M-am simțit foarte bine astăzi și în ultima lună. Este o victorie foarte importantă pentru mine și pentru întreaga Italie.

Finala Cupei Davis 2023: Italia - Australia 2-0

Matteo Arnaldi - Alexei Popyrin 7-5, 2-6, 6-4



Jannik Sinner - Alex De Minaur 6-3, 6-0

Am simțit presiunea și responsabilitatea mare, dar am reușit să le controlăm. Am făcut tot ce ne-a stat în putință, suntem foarte fericiți. Desigur, suntem cu toții foarte mulțumiți cu acest rezultat,” a menționat Sinner.

„M-am simțit întotdeauna ca un jucător de echipă. Când am jucat prima dată în Cupa Davis, am dat totul. Ceea ce contează în final este inima și, de asemenea, liniștea în grup. Ceea ce avem mai frumos este că întotdeauna 'Dăm 100%',” a adăugat Sinner, conform Punto de break.

În 1976, Italia ieșea campioană a Cupei Davis, în Chile, scor 4-1 la meciuri. În echipa italienilor se regăseau atunci Corrado Barrazzutti, Adriano Panatta, Paolo Bertolucci și Tonino Zugarelli.

