George Cosac a vorbit despre sansele Simonei Halep la Roland Garros: "Nu sunt antrenor sa spun ce ii lipseste Simonei Halep"

Urmatorul turneu pentru Simona Halep este Roland Garros, acolo unde toata lumea o vede cu prima sansa.

Exceptie nu face nici Presedintele Federatiei Romane de Tenis, George Cosac. Acesta a declarat in cadrul unei conferinte de presa ca Simona porneste fara doar si poate cu prima sansa la cucerirea unui nou trofeu la Paris.

"Din punctul meu de vedere, Simona Halep porneste cu prima sansa in a-si apara titlul cucerit anul trecut la Roland Garros. Am vazut si declaratia lui Mats Wilander, am vazut chiar si cota la pariuri, deci sunt mai multi in asentimentul meu. Nu sunt antrenor sa spun ce ii lipseste Simonei Halep pentru a deveni jucatoarea perfecta, dar din punctul meu de vedere ea este cea mai buna", a spus George Cosac.

De asemenea, Presedintele FRT sustine ca Simona nu va risca sa evolueze la Paris si in alte probe, cum ar fi dublul mixt alaturi de Horia Tecau.

"Roland Garros e un turneu care te macina din punct de vedere fizic, pentru ca pe zgura meciurile sunt mai lungi si mai epuizante. Acest lucru face ca Horia Tecau si Simona sa se pastreze pentru probele unde vor sa castige. Cu siguranta insa ei vor juca la dublu mixt pentru ca isi doresc sa evolueze impreuna la Jocurile Olimpice de la Tokyo", a mai spus el.

Dubla campioana la BRD Bucharest Open, Simona nu s-a inscris deocamdata la turneul organizat in Capitala Romaniei, iar Cosac sustine ca inca nu a purtat o discutie cu fostul lider mondial despre prezenta sa la turneu.

"Nu am discutat cu Simona despre participarea la turneul WTA de la Bucuresti. O voi face dupa turneul de la Wimbledon, in sensul ca oricum jucatoarele de top au un loc rezervat la Bucuresti. In functie de ce va face ea acolo si de cum va fi in clasament, vom vedea daca va veni sa joace aici. Oricum stiu ca pana in 16 septembrie va trebui sa se mentina in primele 10 astfel incat sa doboare recordul de saptamani in top 10 fara intrerupere al unei jucatoare in activitate", a concluzionat Cosac.