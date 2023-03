Tragere la sorți cu noroc: Ana Bogdan, Sorana Cîrstea și Irina Begu au aflat cu cine vor juca la Miami, în primul tur

Sfertfinalistă la Indian Wells, Sorana Cîrstea (74 WTA) este cea mai în formă jucătoare română a momentului. Pentru a atinge faza ultimelor opt jucătoare în California, sportiva din Târgoviște a învins-o pe Caroline Garcia (4 WTA), cu care s-ar putea întâlni din nou, în turul secund al competiției WTA 1000 de la Miami.

Reeditarea partidei Sorana Cîrstea - Caroline Garcia va avea loc dacă românca o va elimina, în runda inaugurală, pe mexicanca Fernanda Conteras Gomez (25 de ani, 117 WTA), deținătoare a unui wildcard.

Miami Open Singles Main Draw

(March 21-April 2)

Romanian R1 Matchups:

????????Irina Begu vs ????????Alexxandra Eala

????????Sorana Cirstea vs ????????Fernanda Contreras Gomez

????????Ana Bogdan vs ????????Robin Montgomery pic.twitter.com/MLN3ufOWtL