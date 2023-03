Cu câți bani pleacă Irina Begu de la Indian Wells spre Miami, după eliminarea suferită în primul tur

Durerile acuzate la picior, care i-au adus probleme de mobilitate, dar și un tiebreak pierdut dramatic, la șapte, au forțat-o pe Irina Begu (38 WTA) să se încline în fața Lindei Noskova, în prima rundă competițională a turneului WTA 1000 de la Indian Wells.

Sportiva din București a pierdut, scor 7-6 (7), 6-1, după cele 92 de minute în care și-a pierdut serva de trei ori. Begu a condus cu 3-1 în manșa întâi, dar avantajul break-ului a fost anulat imediat de cehoaica în vârstă de 18 ani, care a gestionat mai eficient nervozitatea tiebreak-ului, încheiat 9-7.

It was a very close back and fourth 1st set, which came to a tiebreak that Begu sadly lost. In the 2nd set, Noskova got very hot, and Begu got hurt by her leg getting caught on the court and couldn't find her rhythm to fight back. Linda Noskova defeated Irina Begu 7-6, 6-1. pic.twitter.com/V0F0bpkpr3