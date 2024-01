Jaqueline Cristian (25 de ani, 89 WTA) a ajuns în faza optimilor de finală ale întrecerii WTA 500 de la Linz.

Sportiva din țara noastră a învins-o pe jucătoarea argentiniană, Nadia Podoroska (67 WTA), scor 6-3, 6-4.

Taking advantage of getting into the Linz main draw as a lucky loser, Jaqueline came out swinging. She fought for a close 1st set. Then got down 0-3 in the 2nd before bring it back to 3 all on her way to taking the victory. Jaqueline Cristian defeated Nadia Podoroska 6-3, 6-4. pic.twitter.com/iPQjoXIF5Z