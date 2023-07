Carlos Alcaraz a oprit o hegemonie care a durat 21 de ani, la Wimbledon

Carlos Alcaraz (20 de ani, 1 ATP) l-a învins pe Novak Djokovic (36 de ani, 2 ATP), scor 1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4, în finala turneului de la Wimbledon.

Succesul neașteptat a consemnat sfârșitul unei supremații a tenismenilor din așa-numitul „Big 4” pe iarba londoneză.

Începând cu ediția 2003, toate trofeele de campioni acordate la Wimbledon le-au revenit lui Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic și Andy Murray.

Totul până în 2023, când, la 15 ani de la succesul primului spaniol devenit campion pe iarba londoneză, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz a reușit să îl întreacă pe Novak Djokovic, în cinci seturi întinse pe durata a 4 ore și 42 de minute.

The first man not named Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic or Andy Murray to win the #Wimbledon Gentlemen's Singles since 2002.@CarlosAlcaraz ???? pic.twitter.com/RAzrGluV2q