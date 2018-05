In ziua "El Clasico", Marca a gasit loc pe prima pagina pentru Halep: "Simona joaca acasa!" Simona, premiata de directorul publicatiei

Simona Halep a castigat categoric meciul cu Ekaterina Makarova, scor 6-1, 6-0.

Este cea mai categorica victorie a liderului mondial din ultimele 9 noua luni. In august 2017, Halep o invingea pe Barbora Strycova, cu acelasi scor, la turneul de la Toronto. In turul urmator, Simona Halep o va intalni pe invingatoarea partidei dintre Elise Mertens si Alison Van Uytvanck.

Dupa meci, Simona Halep a fost premiata de directorul celebrului cotidian Marca, Ignacio Gallard. In 10 ani de cand turneul este gazduit de Madrid, Simona Halep este singura care a reusit sa castige competitia de doua ori.

Intr-o zi in care Spania fierbe in asteptarea marelui meci dintre Barcelona si Real Madrid, jurnalistii de la Marca au reusit sa-i faca loc romancei pe prima pagina. "Halep joaca acasa", a notat Marca in editia de azi.