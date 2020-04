Ilie Nastase, deranjat de faptul ca romanii nu iau in serios COVID-19. Ce spune fostul tenismen

Ilie Nastase a parut deranjat deoarece nu se respecta masurile impuse pentru combaterea coronavirus.

Ilie Nastase a discutat despre problemele cu care ne confruntam in aceste zile si despre cum isi petrece timpul in plina pandemie.

Fostul numar unu mondial din tenis a spus ca se adapteaza situatiei si incearca sa respecte toate masurile impuse de lege pentru combaterea COVID-19.

"Am voie afara doar intre 11 si 13 deoarece am peste 65 de ani. Am de lucru pe acasa, mai ies cu bicicleta, am si cazut in aceste zile. In rest mai ies la pescuit. Cu asta imi ocup timpul." a declarat Nastase la PRO X.

Fostul tenismen s-a aratat deranjat de faptul ca romanii nu inteleg gravitatea situatiei si nu respecta cu strictete masurile impuse: "Pe mine nu ma deranjeaza foarte tare aceasta situatie, dar noi ne facem probleme de ce nu putem juca fotbal sau tenis. Toti sportivii trebuie sa se antreneze acasa pentru a ramane in forma. Chiar si pentru Halep, aceasta pauza a venit foarte bine."

Umorul nu a lipsit din interventia lui Ilie Nastase si in finalul intervntiei sale a spus ca daca se intampla sa fie prins pe strada le va spune autoritatilor: "Am venit sa va ajut." referindu-se la faptul ca este general in armata si ar putea sa fie mobilizat pentru a ajuta cadrele militare.